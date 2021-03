Bovisa, Milano unita: “su Goccia il Comune non rispetta accordo con cittadini”

“Comune e Politecnico non rispettano accordo con la cittadinanza che chiedeva la realizzazione del nuovo grande edificio sperimentale Deng in area già edificata. Su questi e su altri nodi non risolti apriremo una interlocuzione con l’amministrazione e con i cittadini”. Così una nota della Lista Milano Unitain merito all’edificazione del centro congiunto per la transizione energetica e la decarbonizzazione che sarà costruito nel parco della Goccia. “In questi giorni sono stati abbattuti altri alberi per la costruzione del Deng. – spiega Milano Unita- Questa notizia fa male due volte: fa male la contraddizione tra la costruzione di un edificio esempio di risparmio energetico e il taglio di alberi decennali, definiti dal Politecnico ‘proprietà privata’ a testimoniare come sia ancora lunga la battaglia culturale per arrivare a definire un albero come bene pubblico sempre. Fa male anche perché l’amministrazione comunale mise correttamente in piedi un processo di ascolto partecipato, coinvolgendo i proprietari o concessionari dell’area, le associazioni della zona e i singoli cittadini. Tutti d’accordo su una richiesta: costruire il centro sperimentale Deng non sul verde ma su aree già edificate. Il risultato di quel costoso percorso, quindi, non è stato rispettato, con tanti saluti ai processi di partecipazione e ascolto degli abitanti. L’area dei gasometri alla Bovisa, detta anche Goccia, è un luogo affascinante ma carico di contraddizioni. In questi anni il progetto è migliorato, garantendo una quota di verde parti ad almeno il 60% circa dell’area, spazi a disposizione della cittadinanza, interventi sui trasporti pubblici che la avvicinano al quartiere. L’impegno dell’amministrazione per creare una zona di verde e servizi c’è stato. Eppure i punti critici rimangono. Ci preme sottolineare che la vegetazione adulta compie anche un’opera di disinquinamento dei terreni, e le sue funzioni ecosistemiche sono molto superiori a quelle della semplice accessibilità”, conclude la nota. (mianews)

