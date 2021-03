Vaccino anti-covid: torna l’alleanza tra l’Ospedale San Giuseppe e Museo della Scienza e Tecnologia

Dopo l’ottimo risultato riscosso con la vaccinazione antinfluenzale, il presidio milanese di MultiMedica e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia insieme da lunedì 8 marzo per l’immunizzazione contro il SARS-CoV-2. Il vaccino verrà somministrato gratuitamente presso lo Spazio Olona, ingresso da Via Olona 6, solo previa registrazione su https://vaccinazionicovid.servizirl.it/ Si rinnova il sodalizio tra due realtà storiche del capoluogo lombardo, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia e l’Ospedale San Giuseppe del Gruppo MultiMedica, con l’obiettivo di agevolare l’accesso dei cittadini alla prevenzione, portandola all’esterno dei tradizionali luoghi di cura. Dopo le 13.000 dosi di vaccino antinfluenzale erogate tra novembre e dicembre all’interno della Sala Biancamano del Museo, l’istituzione culturale e la struttura ospedaliera vogliono essere accanto ai milanesi, offrendo il proprio contributo per la campagna di immunizzazione che segnerà un passaggio fondamentale nella lotta alla pandemia di SARS-CoV-2. Le due strutture hanno ricevuto l’autorizzazione da Regione Lombardia per l’esecuzione gratuita delle vaccinazioni anti-Covid. Da lunedì 8 marzo a venerdì 30 aprile, MultiMedica e il Museo, con i suoi spazi, si metteranno a disposizione per agevolare l’accesso della cittadinanza alla profilassi, secondo le indicazioni ministeriali e la normativa vigente, offrendo ad ATS Città Metropolitana un presidio in più presso il quale sottoporre la popolazione milanese al vaccino. L’area museale interessata, che verrà allestita e presidiata dal personale medico-sanitario di MultiMedica, sarà lo Spazio Olona, ingresso da Via Olona 6. Sarà possibile somministrare 500 vaccinazioni al giorno, con la disponibilità ad aumentare il numero secondo le indicazioni della ATS. Nella prima settimana, il target sarà quello degli insegnanti. L’erogazione del vaccino nello Spazio Olona si terrà dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.20. Per accedere alla campagna vaccinale anti-Covid, occorre registrare la propria adesione sul portale https://vaccinazionicovid.servizirl.it/ oppure in farmacia o dal proprio medico di famiglia. In un secondo momento, il Servizio Sanitario Regionale contatterà direttamente i cittadini per comunicare giorno, ora e sede presso cui recarsi. Non sarà possibile presentarsi al Museo senza prenotazione né chiamare MultiMedica.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Per accedere alla campagna vaccinale anti-Covid, occorre registrare la propria adesione sul portale https://vaccinazionicovid.servizirl.it/ oppure in farmacia o dal proprio medico di famiglia.

Il Servizio Sanitario Regionale contatterà poi direttamente i cittadini per comunicare giorno, ora e sede presso cui recarsi.

Non sarà possibile presentarsi al Museo senza prenotazione né chiamare MultiMedica.