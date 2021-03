A 50 metri da Palazzo Marino uno “spettacolo” indecente di degrado

Si scrive ad un giornale di grande diffusione, per attirare l’attenzione, per un eccesso di incuria insopportabile, per una denuncia chiara e documentabile. E se lo scempio è a 50 metri da Palazzo Marino è ancora più incomprensibile di una discarica abusiva di rifiuti in periferia. Ma evidentemente nessuno dell’amministrazione comunale ha inciampato nel degrado di via Catena.

Un lettore scrive al Corriere “Spettacolo indecente nel cuore della città. Questa foto è stata scattata il 22 febbraio, alle 17.3o circa. Siamo a Milano, via Catena, a 5o metri da Palazzo Marino, 1oo metri dalla Scala, dalla Galleria. A Milano non c’è da vedere solamente il Duomo, il Cenacolo, la Scala, la Galleria, il Castello, i grattacieli della zona Garibaldi. C’è anche questo spettacolo, in centro non in periferia. Massimo Bardelli “

Un bel biglietto da visita selezionato, ben visibile e, non c’è che dire, uno spettacolo. Forse al centro non sono abituati alla sciatteria, ma in periferia è quasi un’abitudine.