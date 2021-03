Un lettore “Il Centrodestra non dorma. Sala fa incetta di liste, non importa se in contraddizione”

Caro Direttore, il Centrodestra che fa? Dorme? Capisco che il nuovo governo Draghi prevarichi le energie che potrebbero essere dedicate ad una candidatura di spessore civico per le prossime elezioni comunali, ma tra pandemia che rallenta anche i pensieri e il bene dell’Italia, un nome per Milano si deve trovare. E se è vero che lo scontento è più o meno generalizzato per il governo di questa città, è anche vero che la sinistra sa usare parole e promesse con efficacia.

Alle famose liste che contengono apparentemente ideali comuni, si aggiunge Alleanza civica che peraltro già c’era e che ha ufficializzato l’adesione. E dovrebbe, se ho capito bene, rappresentare il centro. Un tassello in più, comunque, nel conteggio di associazioni o liste con le idee confuse. Che cosa hanno in comune Lista civica e sinistra estrema comprensiva dei centri sociali, non è comprensibile, ma marciano uniti. E si legge su giornali e blog fino a ieri critici con questa amministrazione, l’invocazione e l’invito a Sala come l’unico uomo autorevole per far ripartire Milano. Sono sconcertato. E ho letto sull’agenzia mianews l’appello lanciato da Christian Rocca, direttore de Linkiesta, e firmato da numerose personalità politiche, affinché si costituisca una aggregazione unitaria delle forze che oggi popolano il centro dello schieramento politico (da Italia Viva ad Azione, a +Europa, a Base Italia, ecc.)”. “L’unica nostra condizione – ha precisato D’Alfonso – è che si condivida la concezione delle Autonomie che abbiamo esposto nel documento politico ‘Esplorare l’Oltre’. Alleanza Civica del Nord non ha comunque pregiudiziali da porre al tavolo del confronto, ma ritenendo importanti le proposte approvate dall’Assemblea, in particolare nel contesto delle realtà in cui si andrà al voto amministrativo, chiede che vengano esaminate senza riserve ideologiche”.

Beh..dovrà scontrarsi con molte “ideologie” se vuole restare indipendente.

Lettera firmata