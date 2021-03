Finalmente via Arcuri. Figliuolo è il nuovo commissario

Il tempo se ne va, Conte se ne va e adesso Arcuri se ne va. Quanto pesassero i suoi ritardi, le sue mezze verità, i suoi intrallazzi furbetti, gli italiani lo conoscono bene, ma aveva la fiducia di una maggioranza votata a scelte autoreferenziali, prescindendo dal merito. Sì il tempo di Arcuri è passato e una nuova giornata è iniziata. Anche il compromesso, le bugie pubbliche e una conduzione della pandemia che la Storia giudicherà. Gli succede il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo. Erano state tante le richieste di sollevamento dall’incarico per Arcuri, che ieri è stato convocato a Palazzo Chigi. Un incontro durato circa mezz’ora, dopo il quale l’ex commissario è uscito senza rilasciare dichiarazioni. “A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese“, si legge nella nota di Palazzo Chigi. Un commiato freddo e formalmente doveroso.

Il Giornale annota “Francesco Paolo Figliuolo è un esperto militare, competente in logistica e in organizzazione. È un profilo scelto soprattutto per pianificare al meglio il piano vaccinale. Ha numerose esperienze in missioni all’estero ma per lui questa sarà forse la sfida più difficile. Tante le reazioni politiche al sollevamento di Domenico Arcuri dal suo incarico. “Il governo ha recepito le proposte di Forza Italia a favore di un concreto cambio di passo e della nomina di un nuovo commissario per l’emergenza #Covid_19. Un successo politico che va nella direzione dell’interesse nazionale. Buon lavoro al generale #Figliuolo!“, ha scritto Antonio Tajani su Twitter. “Rimosso il commissario Arcuri, al suo posto designato il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta“, ha commentato Matteo Salvini. Gli ha fatto eco Matteo Renzi: “La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile logistico dell’Esercito, va finalmente nella direzione che Italia Viva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, Recoveryplan: buon lavoro al Governo Draghi“.

Sulla stessa linea d’onda anche Giorgia Meloni dall’opposizione: “Bene ha fatto il presidente Draghi a rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Come Fratelli d’Italia siamo stati tra i primi a chiedere di dare un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente“. La leader di Fratelli d’Italia è stata tra le più critiche sul lavoro di Arcuri: “Lo abbiamo detto chiaramente già durante le consultazioni, quando abbiamo consegnato al presidente Draghi un dossier con tutte le anomalie e zone d’ombra della gestione commissariale. Buon lavoro al generale Francesco Paolo Figliuolo per questo importante e delicato incarico. Le nostre idee, le nostre proposte e il nostro contributo in Parlamento sono a sua disposizione” .