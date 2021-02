Segnaletica errata zona Triennale: ridiamo o piangiamo?

A volte essere fanatici di righe e righette sull’asfalto con una brillante vernice gialla, porta a soluzioni di viabilità, folli. Non tutto il piano piste ciclabili si esaurisce disegnando tracce sulle strade di Milano, ammesso e non concesso che la loro invasione sia necessaria. Le segnalazioni di segnaletica inesistente o sbagliata sono numerose ed è un po’ come dire “Adesso le piste ci sono (?), arrangiatevi”.

L’ennesimo episodio raccontato da Libero “In zona Triennale, tra via Gadio e via Paleocapa, la ciclabile strettissima è stata addirittura divisa in due corsie. Ma ecco il capolavoro- la freccia della corsia a sinistra viene disegnata in curva: dovrebbe indicare la direzione per chi sceglie di proseguire dritto, ma finisce involontariamente per consigliare ai ciclisti di finire contro il cartello spartitraffico. Tra i due semafori diversi per le corsie delle bici, di cui uno attaccato a un palo, e la segnaletica orizzontale approssimativa, confondersi è un attimo…”

«Sicurezza stradale a rischio» recitava uno studio dell’ACI a dicembre perché i cartelli sballati hanno causato 5mila incidenti e Milano è regina della segnaletica errata…