Martedì 16 febbraio Riapre il MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI

I visitatori potranno fruire delle collezioni permanenti, dopo il periodo di chiusura forzata per limitare la diffusione della pandemia, dal martedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00 (la biglietteria chiuderà alle 17.30). Alle ore 13, la Direttrice e i Conservatori saranno lieti di accompagnare ad una breve visita alle collezioni i visitatori che avranno acquistato on line il biglietto “Pausa pranzo al Museo” (6 euro, (www.midaticket.it/eventi/museo-diocesano-di-milano; posti limitati). L’accesso al Museo sarà regolato da norme a tutela dei visitatori e per evitare, al massimo, il rischio di contagio. In questo periodo il Museo Diocesano ha promosso numerose iniziative, diffuse tramite la piattaforma Zoom, come conferenze, lezioni di storia dell’arte, laboratori per bambini, presentazioni di libri, passeggiate virtuali alla scoperta del patrimonio artistico milanese, incontri con curatori, direttori di musei, e molto altro ancora, riscuotendo un ottimo risultato di pubblico; da metà novembre a oggi, sono state 18.351 le persone che vi hanno partecipato, arrivando, in certe serate, a superare le 1.000 unità collegate in contemporanea. Grande successo hanno riscosso anche i canali social del museo. Molto apprezzato è stato il tour virtuale – ancora in corso – che ogni domenica apre le porte ai musei diocesani, appartenenti all’AMEI, Associazione Musei Ecclesiastici Italiani. La chiusura forzata ha consentito alle conservatrici di promuovere un lavoro di ricerca e di ampliamento delle schede delle opere conservate nelle collezioni del Museo Diocesano di Milano, pubblicate sul sito internet (www.chiostrisanteustorgio.it), arrivando a un totale di quasi 300.

La prenotazione non è necessaria, ma consigliata; i biglietti possono essere acquistati direttamente all’ingresso o utilizzando i canali di vendita on line di Mida Ticket (www.midaticket.it/eventi/museo-diocesano-di-milano).

Biglietto Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Intero: € 8,00; Ridotto e gruppi: € 6,00; Scuole e oratori: € 4,00

Ingresso gratuito fino al 4 aprile per medici e infermieri della Lombardia (con tesserino professionale)

Prevendita on line: www.midaticket.it/eventi/museo-diocesano-di-milano

Informazioni:www.chiostrisanteustorgio.it