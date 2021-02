WebinAir Webinar MILANO VAPORE 2021 – “Giardini Pubblici: l’importanza del verde nelle città del futuro”

I Giardini pubblici raccolgono l’esperienza e la memoria della milanesità negli ultimi secoli. Tanto che il 30 maggio 1999, al termine di una mia esperienza, seppur giovanissimo, nell’ex Zona 6 (magenta Sempione), potevano scrivere, presentandomi alle elezioni di quell’anno seguite ad un nuovo disegno delle allora Circoscrizioni: “Si è occupato con successo di individuare ed aprire spazi dedicati alle avanguardie giovanili che operano nell’arte, nel teatro, nel design, nella pittura e nella musica; e ultimamente”- specificando l’ambito cioè- “della riqualificazione del verde dal Sempione ai giardini di via Pallavicino. Giampaolo, ha svolto un ruolo determinante nella restituzione alla città del complesso dei monumenti del Foro Bonaparte e del Parco Sempione: La Torre Branca, il Castello, Il Piccolo Teatro, l’Arena e La Fabbrica del Vapore (l’Ex Carminati-Toselli in via Procaccini)”. Proprio a seguito di quell’azione amministrativa guidata e voluta dal Sindaco Gabriele Albertini, abbiamo assistito, nei 3 parchi storici del Centro di Milano (Sempione, Indro Montanelli e Guastalla), ad una partecipazione diretta nella manutenzione/pianificazione dei miglioramenti necessari, in particolare indicando all’Amministrazione anche gli sponsor necessari, dei cittadini, riuniti in associazioni. Tanto affetto e milanesità, fanno ormai pensare ad un modello di gestione dei Giardini Pubblici più simile a quello di Città come New York (gestiti ovvero da Fondazioni autonome dal Comune con la partecipazione dei cittadini).

Avvocato Giampaolo Giorgio Berni Ferretti

Ne parliamo mercoledì prossimo (17 febbraio 2021), alle ore 18.30 con: Introduce: avvocato Giampaolo Giorgio Berni Ferretti (Presidente Associazione Milano Vapore)

Relatori: *Gabriele Albertini (già Sindaco di Milano).

*Achille Colombo Clerici (avvocato e Presidente Assoedilizia).

*Enrico Pluda Presidente Associazione Agiamo (Presidente Associazione AGIAMO-giardini Indro Montanelli).

*Caterina Azzi (Presidente Associazione Amici della Guastalla).

*Paola Brambilla (Avvocato e Coordinatrice Comitato Giuridico WWF Italia).

*Dott. Agronomo. Giovanni Sala (Founding Partner LAND srl)

*Violetta Fortunati (giornalista del Il Giorno- socia Associazione Area Cani del Parco Sempione).

*Gianluca Comazzi (Presidente del Gruppo di Forza Italia in Regione Lombardia).

Modera: Fausta Chiesa, giornalista del Corriere della Sera

Mercoledì 17 febbraio 2021 ore 18.30 Linkedin+Facebook+Youtube

il link per assistere alla diretta sono: Diretta Facebook Diretta Linkedin Diretta su Youtube

Sito Web dell’evento:

Pagina Web dell’evento online – Webinar MILANO VAPORE 2021 – “Giardini Pubblici: l’importanza del verde nelle città del futuro”