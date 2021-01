Sala spreca risorse in bandi inutili che vanno deserti. Meglio tagliare tasse e affitti per il commercio

Oggi per aiutare commercio e microimprese non servono bandi ma tagli alle tasse e aiuti per mutui e tagli agli affitti demaniali. Anche con gli ultimi bandi le risorse arrivano a pochi, dopo almeno 8/10 mesi e dovendo preparare carte e occorre affrontare un costo per preparare domande.

L’ultimo bando del Comune stanziava 5,5 milioni ma è stato distribuito solo il 10% dei fondi perché poteva partecipare solo chi assumeva !!! ( e chi assume non può chiedere cassa integrazione).

Forza Italia chiede di stanziare le risorse inutilizzate, 6milioni, e almeno l’1% del bilancio (36 milioni) per un piano “SalvaCommercio”:

1) tagliare la Tari del 50% reale alle attività che hanno chiuso x lockdown

2) tagliare un trimestre di canone per gli affitti comunali nel 2021

3) istituire un fondo di garanzia Comunale per garantire mutui e affitti di esercizi pubblici e negozi

4) rifinanziare subito il Buono Taxi.

Sala non può pensare solo agli studenti! La ricchezza di questa città sono le imprese e il commercio e, se chiudono, pure il Comune pagherà un pesantissimo costo sociale e di bilancio.