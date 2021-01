Berlusconi ricoverato per problemi cardiaci

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti. È quanto confermano fonti del partito che assicurano che il Cavaliere “tornerà a casa entro pochi giorni”.

“Sono andato di persona a visitare Silvio Berlusconi lunedì, e, dopo averlo dopo averlo visitato, ho disposto il ricovero urgente al centro cardiologico del Principato di Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”, ha dichiarato il medico di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo. (AGI)

Secondo quanto fanno sapere da Forza Italia, Berlusconi dovrebbe tornare a casa, a Valbonne, nella villa della primogenita Marina in Provenza, tra pochi giorni. “Lo informerò in giornata dell’esito dello sviluppo della crisi”, ha detto il vicepresidente di FI, Antonio Tajani, uscendo dal vertice di centrodestra. “Credo che in serata ascolterà direttamente l’onorevole Salvini e l’onorevole Meloni per fare il punto della crisi”, ha quindi aggiunto lo stesso Tajani, sottolineando che Berlusconi “si è sottoposto ad alcuni controlli medici”. (Il Giornale)