I “mea culpa” di Sala sono tardivi, incompleti e inefficaci

Niente cenere sulla testa, ma un piccolo rigurgito di pentimento c’è stato a Radio Popolare: Sala, considerati i flop, le intuizioni tardive, la convinzione di una visione infallibile, ha ammesso «Potevo fare meglio e capirlo prima». Naturalmente il Covid, le smargiassate dell’aperitivo in Movida e l’entusiasmo “Milano non si ferma” guardando i grattacieli.

E la città forzatamente ha aspettato la presa di coscienza fuori tempo, quando le ore erano importanti per piani previsionali e strategici. Ma, il suo, è stata troppo spesso un rincorrere agitato, un muoversi senza una bussola che scandisse le azioni. Si rammarica ancora di non aver concluso progetti, di non avere avuto immediatamente chiarezza sul da farsi.

Tutto maledettamente vero, ma il problema emergente per tante mezze soluzioni tappabuchi è la non conoscenza sociale e ambientale della città, la sua troppo spesso parziale vicinanza ai problemi del milanese che lavora ogni giorno con fatica, del suo ignorare che cosa comporti in periferia vivere dignitosamente, del suo accogliere e abbandonare alla criminalità “ospiti” a cui non viene offerta nessuna integrazione.

La politica di Sala, anche negli anni precedenti la pandemia, è stato un volo ricco di parole per le periferie, il degrado, la tolleranza di rom, centri sociali e immigrati e si ritrova, in pandemia, uno specchio di cose irrisolte che acuiscono la necessità di essere appunto risolte per poter parlare di progetti. Quanto dovrebbero aspettare i cittadini perché capisca e prenda coscienza dei suoi fallimenti?