“Ma a Milano esiste un Sindaco? E chi è?”, commenta una lettrice dopo l’ultimo flop di Sala

Il commento ironico di una lettrice, dopo il disastroso flop del piano neve predisposto dall’inefficienza di Sala, diventa la sintesi del pensiero comune per tanti milanesi “Ma a Milano c’è un Sindaco? E chi è?”. Mah…forse è un ectoplasma intabarrato per il freddo che gironzola in bicicletta per comprare il pane…Ma no, la neve non ha rispettato neppure le piste ciclabili ed è quasi una fortuna, si fa per dire, che Milano sia zona rossa. Si sono ribellati anche gli alberi, dopo aver aspettato per anni una manutenzione mai predisposta e sono caduti.

Ma a Milano c’è un Sindaco? Pare di sì, dicono i giornali e ha imbandito tavoli e ancora tavoli di consultazioni per una Milano, oggi sfasciata, che verrà. Siamo nella fase parolaia della campagna elettorale e i tavoli servono per, in qualche modo, pacificare le idee (Ammesso che ce ne siano) dei molteplici partiti e partitini che rendono forte la sua candidatura. Ma oggi, il ghiaccio ha reso pericolosi i marciapiedi, gli anziani trovano mille difficoltà, le cadute e gli interventi del 118 si susseguono. Ieri mattina è stata una mattinata, per cadute, da record, gli S.O.S che provengono dalla periferia sono martellanti e chissà le buche le voragini, le strade dissestate quanto peggioreranno…e siamo sicuri che le vernici pennellate qua e là sull’asfalto reggano indomite al ghiaccio?

5 anni di un Sindaco che sa interfacciarsi con se stesso su Facebook, che ha dato prova di non di prevedere e prevenire, che ha aperto e abbandonato cantieri dopo anni ancora transennati, ma senza operare gli interventi, che si è esaltato per i grattacieli, che ha polemizzato per confermare la sua saccenza. La lettrice si chiede “Chi è” Rispondiamo “Si chiama Sala, ma i milanesi per Sua Maestà, non esistono o quasi”