Gh’era ona vòlta la storia de PIN PIRIMPIN

In un Capodanno forse un po’ troppo solitario, un sorriso con la storia di PIN PIRIMPIN, della tradizione meneghina

Gh’era ona vòlta on òmm ch’el se ciamava Pin Pirimpin; l’era on pòver diavol, né vecc né giovin, ne grass né magher, né bell né brutt, ma furb come el Ciappin. On dì, che l’era ‘dree a andà a cattà sù la legna per el so fogoraa, l’incontra di paisan che, tutt stremii, ghe disen: -“Pin, va minga in del bosch, gh’è ona brutta bestiascia che la scond in di frasch e quand la ved on queidun la ghe salta adòss a l’improvisa e le coppa…Va nò! Hann giamò provaa di alter boschiroeu, prima de tì, ma hinn pù tornaa indree!” l’è pericolos!

El Pin Pirimpinel ghe da minga a trà:- Mì son fòrt e gh’hoo minga paura!- anca se sòtt sòtt ghe trenava on poo i gamb.

Apèna che l’ha faa duu o trii pass sòtta i piant, salta foeura la bestia che, con duu oeucc de foeugh, la comincia a corregh adree. El pòver òmm, smòrt per el stremizzi, el scappa svelt’ me on lecchee e rivaa visin a ona catatòppia abandonada, el corr denter ma, per la pressa, el riess nò a sarà sù la pòrta, e la bestia adree. El Pin, ch’el sbanfava come on òrghen vecc, per la corsa e per la paura, vista ona scala, el rampèga sù con la speranza de salvass; ma la bestia cont i zòccor, totròcc totròcc, la pessega anca lee sù per i basèi.

El pover Pin el se ved perduu e alora, per la disperazion, el se tra giò de la finestra.

Vist che l’era on finestroeu piscinin, la bestia, che l’era gròssa, la ghe passava nò: in de la furia i so còrni s’hinn infilzaa in del mur e inscì l’è restada li impastada a tirà pesciad per liberass: ma gh’è staa nient de fà, la bestia l’era prisonera. I alter boschiroeu che aveven sentii tutt sto gibièeri, curios come sabett, corren a vedè cosa mai gh’era success e se troeuven davanti a sta bella sorpresa: – Ma come l’avrà mai faael Pin…..come l’è staa bravo….come l’è fort!- e tucc ghe faseven i compliment per sta bella impresa.

Vann a cuntàghela sù ai sciori del paes che voeuren savè chi l’è staa, come el se ciama, quanti ann el gh’ha e tutta la rava e la fava.

-Me piasaria pròppi de cognossel sto Pin Pirimpin, – disen – anzi, vorarìom vedè se lì è vera che lè l’òmm pussee fòrt del paes!-

E lì preparen on giughett: manden a ciamà i giovinòtt pussee grand e gròss del circondari e anca el Pin Pirimpin; poeu scernissen foeura quatter piantoni con tel tronch gròss inscì e disen: -Quell de vialter che, cont on pugn, el sarà bon de passà el tronch da part a part el sarà nominaa el pussee fòrt e, de sora maròss, elgh’avarà in prèmi ona cassa pièna d’òr.-

La proeuva l’era per el dì dòpo e le Pin Pirimpin, pensa che te pensa, sto foìn, de scondon, cont on tìnivell el scava on bus largh come la soa man in la pianta pussee gròssa e, dopo, le stòppa an’mò con la soa scòrza e con la teppa. La mattina dòpo l’è lì pront, bell fresch come ona ròsa, pacifich come on tre lira. Sòna la tromba, la piazza l’è pièna de gent che la guarda a bocca averta: el primm filet el ciappa l’inviada, ma el borla in terra cont on sgar e con la man ròtta; el segond el pesta ona tremenda crappada e el resta lì come on ballabiòtt; a la pianta el ghe fa nanca on sgrafign. El terz el proeuva nanca. El Pin Pirimpin, come se nient fudess, senza fadiga, el ciappa la misura e -zacc- l’infilza el pugn…in del bus e le tira foeura de l’altra part.

-Bravo, bravo – tucc vosen e batten i man – ma guarda tì che fòrza….pararia minga a vedell….-

I sciori, come promiss, ghe regalen la soa cassa pièna de marenghitt d’òr, luster che faseven ‘legria.

-E adess per protalla a cà bisogna caregalla in sui spall – el dis vun.

-Ghe voraria el carett – el dis on alter.

Sicchè, trovaa el carett, caregada la cassa, el Pin Pirimpinel s’invia per andà a cà tutt content.

Ma i alter giovinòtt, imbrusiaa per via del prèmi che aveven perduu, s’eren miss a ratelà in tra de lor e a digh adree al Pin la coròna di ratt.

-Ti te ghe credet che quell lì lì è pussee fòrt de nun? Mì me par impossibil; l’è on margniffon! t’el disi mì…….andèmegh adree, isci el tegnaremm d’oeucc……

Ma el Pin, che l’era minga on bamba l’aveva capii tutta la manòvra e intant che l’andava el pensava la manera de imbrjài ancamò, vist anca el pericol de ciappàsù ona man de bòtt e de perd i so ghei.

Intanta el ghe vosava adree al so cavall de corr pussee svelt: dòpo ona curva, el se troeuva denanz a ona rongia succia, pièna d’erbasc, con sora on pontesell de legn. Svelt come on gatt, inveci de traversalla, el fa scarligà giò in del fòss carett e cavall, je scond ben sòtt al pont in mezz ai ortigh e poeu el salta in su la strada prima che riven i alter sòci tutt rabbios.

-Fioeu, scappee via! Via de chi – el vosa el Pin, ross ‘me on pollon. – Figurèves che el cavall el voreva nò traversà el pont e allora a m’ l’è saltaa on tal fotton che hoo ciappaa car e cavall e hoos battuu tuscòss per ari: ma adess deven borlàgiò e se ghe sii sòtta vialter ve schisciarann come tanti bordòcch!-

I giovinòtt, che eren di gran pantòla, hinn scappa via subit tut stremii e la fin s’hinn convint che se el Pin Pirimpin l’era staa bon de buttà per ari on carett, on cavall e ona cassa pièna d’òr, el doveva vess senz’alter l’òmm pussee fòrt de tucc, senza discussion.

El Pin Pirimpin, quand l’è staa sicur che nissun le vedeva, l’ha tiraa foeura el sòbiròcc e l’è rivaa a cà in de la soa miee con tutti i marengh, car e cavall (nisun gh’ha mai avuu el coragg de domandaghel indree) e l’ha faa el scior per el rest di sò dì.

L’è ona bella tiritera

qeusta chi che v’hoo cuntaa

e, anca se lì è minga vera

de sicur avii imparaa

a scartà pugn e tarell

ma, putòst, doprà el cervell.