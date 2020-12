L’immigrazione clandestina è il serbatoio da cui attinge la microcriminalità. Che in via Macchi ha ucciso per rapinare

L’efferato delitto di via Macchi ripropone la questione dell’enorme numero di immigrati irregolari , senza lavoro e senza domicilio, che inesorabilmente finisce per dedicarsi ad attività illecite: spaccio, rapine, racket nella nostra città. Le deboli politiche nazionali sull’immigrazione scaricano su Milano tanti disperati e questo impone al Comune un attegiamento di maggior rigore: serve, e non va invece contestato, il CPR di Via Corelli, per effettuare le espulsioni dei clandestini più pericolosi prima, e non dopo, che effettuino reati violenti; serve la volontà politica di combattere occupazioni abusive di immobili dove si annidano migliaia di clandestini incontrollabili. Siamo fiduciosi nella capacità delle Forze dell’Ordine di individuare i colpevoli di questo terribile omicidio, ma occorre la consapevolezza, che oggi manca nel Sindaco e nella sua maggioranza, che occorre. per contenere l’illegalità diffusa che produce queste violenze, contenere l’immigrazione clandestina di cui si nutre la microcriminalità.

Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Milano.