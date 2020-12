Coronavirus, tamponi rapidi in arrivo nelle farmacie lombarde

«Vista la capillarità della loro presenza sul territorio, le farmacie sono state identificate dalla Regione come risorsa aggiuntiva per ampliare l’offerta di tamponi rapidi ed estendere così la rete del Sistema sanitario regionale, che sta mettendo a disposizione dei cittadini il maggior numero possibile di test diagnostici per il Covid-19». Lo afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. «La possibilità, prevista da una circolare della Regione, di eseguire il tampone rapido presso la rete delle farmacie, è un’ottima notizia per tutti – ha proseguito la Racca – Ormai è chiarissimo che intercettare in modo diffuso e tempestivo tutti i casi di presunta positività è la principale contromisura per arginare la diffusione dell’epidemia».

