Coronavirus: 355 i casi a Milano, 2.730 in Lombardia, per un rapporto dell’8.6 %

Sono stati 817 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 355 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 2.730 di cui 229 ‘debolmente positivi’, a fronte di 31.587 tamponi effettuati per un rapporto dell’8,6%. Si sono registrati 68 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono stati 4.354, mentre le persone in terapia intensiva sono 611 (- 18). Sono 4.793 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva ( 153 meno di mercoledì).

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 4.546.501 tamponi.