Il Milanese colpito da terremoto di magnitudo ML 3.9, epicentro a Pero

Un terremoto di magnitudo Ml 3.9 quello registrato ieri dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 16:59 italiane nel Milanese. L’epicentro riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – è avvenuto in provincia di Milano, 4 km da Pero (MI), 6 km a ovest di Milano, a una profondità di 56 km, spiega l’Istituto che in un primo tempo aveva localizzato l’epicentro a 1 km da Trezzano.

L’area interessata dall’evento sismico è considerata a pericolosità sismica moderata.

Guardando la storia sismica di Milano (DBMI15) – spiega ancora INGV -, cioè le intensità prodotte dai vari terremoti e per i quali si ha l’informazione puntuale sulla località, si nota che solo in un caso si è verificata un’intensità pari al VII grado MCS a Milano, in occasione del terremoto del 1117 nel veronese di magnitudo 6.5. Intensità pari al VI o al V-VI grado MCS a Milano sono state prodotte dai terremoti del 1222 nel Bresciano-Veronese (M 5.7), del 1806 nel Reggiano (M 5.2), del 1851 in Valtellina (M 4.7) e del 1951 nel Lodigiano (M 5.2).

Nel periodo recente, dal 1985 a oggi, la regione è stata interessata da una sismicità moderata: si sono verificati 9 terremoti di magnitudo pari o superiore a 3.0 e circa 100 di magnitudo pari o superiore a 2.0 in un raggio di 50 km attorno Milano. Sono stati solo 2 i terremoti nelle vicinanze della zona epicentrale di oggi: un evento di magnitudo 3.0 nel 2002 ed uno di magnitudo 3.4 nel 2005, entrambi a sud-ovest di Milano.