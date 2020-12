Comazzi: da Regione 4.500.000 euro per la Città della Salute Sesto San Giovanni

Importante passo avanti per la realizzazione della Città della Salute a Sesto San Giovanni: grazie a un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi Regione Lombardia ha stanziato 4.500.000 euro per la realizzazione delle infrastrutture, nell’ex Area Falck, zona est del comune. Una prima tranche da 2 milioni verrà stanziata per il 2021; i restanti 2 milioni e mezzo verranno erogati nel 2022. Soddisfatto il consigliere Comazzi, per il quale “si tratta di uno dei più importanti cantieri di bonifica industriale a livello europeo, e grazie a queste risorse verrà fatto un enorme passo avanti nell’iter per la riqualificazione dell’area. La Città della Salute – conclude Comazzi – è un progetto ambizioso e di importanza strategica: sono felice di poter contribuire, nel mio piccolo, alla sua realizzazione”. A commentare la notizia anche Gianni Fiorino, coordinatore di Forza Italia a Sesto San Giovanni: “oggi è stato fatto un passo importante nella realizzazione di un progetto che cambierà il volto di Sesto San Giovanni. La Città della Salute – prosegue – sarà un centro di importanza internazionale e la sua realizzazione costituisce anche una delle più grandi valorizzazioni di aree industriali dismesse, evitando enormi consumi di suolo. Una scelta vincente sotto ogni punto di vista. Grazie al capogruppo Comazzi e a Regione Lombardia per l’impegno con cui hanno sempre sostenuto questo progetto”.

