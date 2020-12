L’urbanistica tattica favorisce il degrado

Applicare l’ideologia del buonismo e della accoglienza a tutti i costi alla realtà urbana gioca brutti scherzi. Così i molti esperimenti di urbanistica tattica di Sala e Granelli stanno perdendo l’aspetto poetico e ludico per trasformarsi in ricettacolo di alcolizzati, senza fissa dimora e molestatori notturni.

L’urbanistica tattica sta diventando una forma di calamita per il degrado. Al Giambellino, in Via Giacosa, a Dergano come al Corvetto, il Comune, prima di collocare tavoli da ping pong, dovrebbe combattere il degrado e la protervia di chi non vuole rispettare le norme di civile ed educata convivenza. Una volta ristabiliti legalità e decoro si potranno realizzare ambiti di gioco e socializzazione, affidandone la gestione ad associazioni, parrocchie e Municipi.

Altrimenti si mettono a disposizioni panchine e tavolini per chi vuole solo peggiorare la sicurezza e il decoro delle periferie. E alle persone perbene rimarrà la beffa di aver finanziato, tramite il Comune, un modo per attrarre balordi e molestatori.