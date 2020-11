A Milano superati i 500.000 alberi. In arrivo 114.000 piante nella Città metropolitana

Al via la stagione agronomica, quasi 28mila le piantumazioni in città. Entra nel vivo il progetto ForestaMi in tutta l’area metropolitana

Sabato 21 novembre è la giornata dedicata agli alberi non solo perché in Italia è la Giornata nazionale degli alberi (istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, riconosciuta con l’art. 1 della Legge 14 gennaio 2013) ma anche perché è il giorno che segna l’avvio della nuova stagione agronomica (21 novembre 2020 – 21 marzo 2021) con la quale riprende ForestaMi la campagna di forestazione nel Comune di Milano e nella Città metropolitana di Milano. Il progetto basato su una ricerca realizzata dal Politecnico di Milano (Dipartimento Architettura e Studi urbani), sostenuta da Fondazione Falck e FS Sistemi urbani, ha l’obiettivo finale di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 sul territorio della Città metropolitana di Milano. La nuova stagione agronomica parte con la messa a dimora di oltre 114mila piante nella Città Metropolitana, di cui circa 28mila nel Comune di Milano, che ha superato i 500.000 alberi.

Milano, superati i 500.000 alberi. In arrivo quasi 28mila piante e il completamento del parco Adriano

27.721 piante, di cui 20.120 alberi e 7.621 arbusti: sono i numeri del piano piantumazioni per Milano nella stagione agronomica 2020/2021: tra i 20.120 alberi, a fronte di una stima di bambini nati nel 2020 che ammonta a 9.300 bambini (erano 7.839 il 15 novembre), sono compresi quelli in sostituzione a tutti gli alberi abbattuti perché malati o caduti a causa del maltempo. I nuovi alberi andranno ad incrementare il ricco patrimonio arboreo di Milano che oggi conta 501.252 esemplari, di cui quasi 267.000 in carico al Comune mappati sul Geoportale del Comune di Milano https://geoportale.comune.milano.it/sit/patrimonio-del-verde/.

Circa 2.000 gli alberi che verranno piantati a scomputo oneri nell’ambito di piani urbanistici: tra questi, 250 sono in corso di piantumazione nell’ultimo lotto del parco di City life in corso di realizzazione, quasi 40 nel nuovo parco lineare di prossima apertura tra viale Crispi e viale Pasubio, 75 in piazza Sraffa attraverso l’intervento del Campus Bocconi, 36 tra via Comasina e via Fermi, 23 nella nuova piazza in corso di realizzazione in via Schievano, 8 nel giardino della scuola d’infanzia di via Palermo, 50 in via Fatebenesorelle, nelle nuove aiuole di fronte al nuovo impianto natatorio in via di realizzazione, mentre sono 22 gli alberi in arrivo in via Ripamonti nell’ambito della realizzazione del nuovo incubatore di impresa Smart city lab. Numerosi i contributi dei privati: oltre agli alberi donati da Bene assicurazioni, nei giorni scorsi 6 ulivi sono stati piantati nelle aiuole di corso Como da Fineco, 6 magnolie saranno piantate da Mapei nell’ambito della riqualificazione dell’aiuola centrale di viale Jenner, 21 ciliegi arriveranno in piazza Piola insieme alla riqualificazione promossa da Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro, in via Quadrio arriveranno 6 alberi donati al Comune da Hugo Boss. Proprio in questi giorni E.on sta inoltre realizzando un intervento di alto valore naturalistico a Bosco in città, con la nascita di un nuovo bosco e la messa a dimora di 500 alberi in collaborazione con AzzeroCO 2 (gruppo Legambiente) e CFU Forestazione urbana Boscoincittà. Fondamentali poi le attività nelle grandi aree boschive. Il Centro Forestazione urbana Boscoincittà pianterà presso Parco Cassinis a Rogoredo 575 alberi e altrettanti arbusti. Due sostanziose attività di rimboschimento verranno inoltre realizzate nelle prossime settimane in via Senigallia e in via Cascina dei prati, portando quasi 1.350 alberi e più di 800 arbusti.

Progetto Scuola

ForestaMi ha intrapreso la progettazione di un programma educativo e formativo dedicato alle scuole primarie e secondarie della Città metropolitana. Il programma prevede attività educative e formative a disposizione degli insegnanti e lo sviluppo di programmi scolastici di partecipazione pensati per i ragazzi dedicati al tema della forestazione urbana e della sostenibilità ambientale, fruibili anche attraverso la didattica on line, ad arricchire gli strumenti a disposizione degli insegnanti durante questo difficile momento di pandemia.

I Piccoli cantori di Milano

In occasione della Giornata nazionale degli alberi è uscito il video “Albero più albero”, girato dai familiari dei Piccoli cantori nei luoghi delle vacanze. Un invito a rispettare la natura e i suoi figli più generosi – gli alberi – nato da un impegno che esula dalle aule scolastiche, alla ricerca degli alberi più diversi. Uno studio e un gioco, un canto libero e soprattutto un manifesto per il futuro. Il video nasce da un’idea condivisa dall’autrice Janna Carioli, dal compositore Claudio Napolitano per l’arrangiamento musicale di Valeriano Chiaravalle, e dalla direttrice del coro Laura Marcora. Il progetto di formazione dei Piccoli cantori per Milano, sostenuto dalla Fondazione di Comunità Milano, mira a sviluppare un repertorio musicale innovativo e coinvolgente che affronta i temi natura e ambiente dalla parte dei bambini. In nome di tutti.

Video disponibile al seguente all’indirizzo https://youtu.be/6ZE-aUDWZ_Q.