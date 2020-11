La Patrimoniale? NO del Centrodestra “Nel mirino c’è la classe media”

La patrimoniale, invece, è contenuta in un emendamento firmato da deputati di Leu e del Pd che chiede l’abolizione dell’Imu e dell’imposta di bollo sui conti correnti e di deposito titoli, per sostituirle con un’aliquota progressiva minima dello 0,2% “sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500mila euro”. I primi firmatari sono Nicola Fratoianni, che fa parte della componente di Sinistra Italiana in Leu, e Matteo Orfini, della minoranza Pd. La strada di questo emendamento appare però in salita: non trova troppi sponsor fra gli alleati e non piace alle opposizioni: “Un nuovo episodio del serial ‘Anche i ricchi piangono'”, commenta la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini. Anche Luigi Di Maio frena: “Ok liberare gli italiani delle piccole tasse, dei cavilli e della burocrazia, ma nessuna patrimoniale. Sarebbe folle in un momento di crisi come questo, in cui le nostre imprese hanno bisogno di ossigeno e le famiglie di lavoro, introdurre qualsiasi tipo di patrimoniale. Il M5s è sempre stato contrario e continuerà ad esserlo”. (Tgcom24) Nessuno tra i leader di maggioranza ha pronunciato una sola sillaba per mettere all’indice questa follia fiscale che imperversa nella sinistra italiana. Iniziative come quella di prevedere una #patrimoniale-rapina sul genere di quella ipotizzata da #Pd e #Leu mortifica il lavoro di milioni di italiani, i sacrifici fatti e la fiducia nello Stato. Noi siamo diversi, non potremmo mai ritrovarci accanto a chi mette le mani nelle tasche degli italiani. (Giorgio Mulè (F.I) Ora la componente più di sinistra dell’esecutivo (l’emendamento è a firma Leu, ma raccoglie il consenso di alcuni parlamentari Pd) vuole però sganciare il carico. Mettendo la patrimoniale nero su bianco, con la scusa di accorpare in un’unica imposta tutti gli attuali balzelli….Tutto questo per cosa, colpire i paperoni? Neanche per idea…. Nel mirino c’è lei: la classe media, sempre più stritolata. (Il Primato Nazionale)

