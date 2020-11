Coronavirus, 386 i nuovi casi a Milano, 3.203 in Lombardia. 135 i nuovi decessi

Sono stati 973 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 386 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 3.203 (di cui 287 ‘debolmente positivi’ e 63 a seguito di test sierologico), a fronte di 28.434 tamponi effettuati (quasi 10.000 meno di sabato). Si sono registrati 135 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da sabato sono stati 756, mentre le persone in terapia intensiva sono 907 (- 12). Sono 7.400 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (-216).

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 4.018.405 tamponi.