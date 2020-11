La Pusterla dei Fabbri, il Laghetto di Santo Stefano, la Corsia dei Servi, el Tombon de San March… così era Milano! 

Bruno Pellegrino Così era Milano – I sestieri Porta Vercellina – Porta Ticinese – Porta Romana Porta Orientale – Porta Nuova – Porta Comasina

Cofanetto rigido con 6 volumi Oltre 1.000 pagine illustrate a colori

«Un’opera da non perdere per chi ama perdersi fra le meraviglie (anche minute) della città di Milano». In oltre 1.000 pagine, il “meneghinologo” Bruno Pellegrino racconta le sue sorprendenti passeggiate, sestiere per sestiere (Porta Vercellina, Porta Ticinese, Porta Romana, Porta Orientale, Porta Nuova, Porta Comasina), via per via, cortile per ­cor­tile, entro la cerchia dei Navigli, alla riscoperta della Milano di ieri e di oggi. 6 volumi riccamente illustrati a colori, raccolti in un prezioso cofanetto, che contengono tutto (ma proprio tutto!) ciò che per ­vestigia d’arte o ­reminiscenze storiche meriti di essere segnalato, con particolare attenzione per quei monumenti “minori”, i quali, per essere i meno importanti, sono anche i meno conosciuti.

