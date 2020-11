Albero di Natale Duomo: Con Coca Cola che supporta Banco Alimentare per una festa di solidarietà

Questo Natale diventa ancora più importante lo spirito di condivisione e Coca-Cola invita tutti a donare, riscoprendo il valore della solidarietà e il piacere di compiere gesti di generosità, come mai prima. Per il quarto anno consecutivo, Coca-Cola è al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi ha più bisogno, con un progetto che permetterà di raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti. Oltre a sostenere Banco Alimentare in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 28 novembre, quest’anno Coca-Cola celebra il Natale con l’Albero che campeggerà in Piazza del Duomo e che contribuirà ad illuminare il cuore della città di Milano. L’Albero di Natale firmato Coca-Cola infatti sarà accompagnato dall’invito a sostenere Banco Alimentare, per ricordare, ancora di più in un anno così complesso, quanto sia importante donare a chi ha bisogno.

L’Albero del Duomo è divenuto negli anni il simbolo del Natale per la città di Milano e Coca-Cola ha scelto di realizzare quest’anno un albero poetico e sostenibile. L’albero centrale sarà circondato da piccoli alberi vivi che verranno ripiantati al termine del periodo natalizio, creando un’eredità verde per il capoluogo lombardo. Le luci che illumineranno l’albero saranno visibili da diversi punti della città per comunicare anche a distanza l’energia viva del cuore di Milano. L’Albero del Duomo fa parte di “Il Natale degli Alberi”, un progetto nato da un’idea di Marco Balich e donato al Comune di Milano da Fondazione Bracco. Il format, nato quest’anno, vuole confermare l’identità e l’orgoglio di Milano, la sua anima creativa e solidale, accendendo di poesia natalizia le piazze cittadine grazie all’aiuto delle imprese con un solido legame con il territorio.

“Quest’anno abbiamo imparato a stare vicini anche quando siamo distanti.” – ha dichiarato Giuliana Mantovano, Direttore Marketing di Coca-Cola Italia – “L’Albero di Natale in piazza Duomo vuole essere un simbolo per celebrare il cuore solidale della città e quanto oggi sia ancora più importante lo spirito di condivisione. Invitiamo tutti ad unirsi a noi nel sostenere Banco Alimentare per rendere questo Natale speciale anche per chi ha bisogno. ” “Quest’anno Banco Alimentare è stato messo a dura prova dall’emergenza Covid-19 e dalle conseguenti misure di contenimento. Abbiamo moltiplicato gli sforzi per rispondere al bisogno delle persone in difficoltà, che sono cresciute in maniera esponenziale. La rinnovata collaborazione con Coca-Cola è, quindi, ancora più preziosa perché ci permette di rafforzare il nostro intervento sul territorio nei confronti di chi ha più bisogno” ha commentato Giovanni Bruno, Presidente Nazionale della Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Le iniziative di Coca-Cola per Natale

Coca-Cola sosterrà Banco Alimentare in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 28 novembre, con un importante supporto che aiuterà la logistica in un momento in cui le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 costringono a dover rinunciare all’ausilio di molti volontari. L’iconico truck Coca-Cola sarà accanto ai i mezzi che Banco Alimentare avrà a disposizione per trasportare i generi alimentari. Inoltre, per permettere a tutti di donare e fare qualcosa per gli altri, quest’anno il Coca-Cola Christmas Market vivrà su Amazon.it dove sarà possibile acquistare tre tipologie di Coca-Cola Christmas Box in edizione limitata e donare ulteriori pasti alle persone in difficoltà. Anche in Autogrill sarà possibile sostenere Banco Alimentare: per ogni Menu Pausa Perfetta verrà infatti donato un pasto equivalente. Ancor più quest’anno lo spirito e l’atmosfera del Natale sono fondamentali: per questo, l’iconico truck Coca-Cola donerà a tutti, anche se a distanza, un momento di gioia. Per raggiungere il maggior numero di persone e rispettando le attuali limitazioni, il percorso del truck Coca-Cola attraverserà le città senza sostare per evitare assembramenti, accompagnato dalle più belle canzoni di Natale. A raccontare al meglio lo spirito della campagna “A Natale, invita a regalare qualcosa che solo tu puoi donare”, ci sarà il tradizionale ed emozionante spot Coca-Cola di Natale, on air dal 15 novembre sulle principali emittenti televisive, che incoraggia le persone a esserci per gli altri come mai prima.

Banco Alimentare

Banco Alimentare dal 1989 recupera in Italia alimenti ancora integri e non scaduti che sarebbero però destinati alla distruzione, perché non più commercializzabili. Salvati dallo spreco, riacquistano valore e diventano risorsa per chi ha troppo poco. La Rete Banco Alimentare opera ogni giorno in tutt’Italia attraverso 21 Organizzazioni Banco Alimentare dislocate su tutto il territorio nazionale, secondo le linee guida della Fondazione Banco Alimentare Onlus. Grazie all’attività quotidiana della Rete Banco Alimentare nel 2019 sono state distribuite circa 75.000 tonnellate di alimenti, recuperate dalla filiera alimentare: dal campo alla ristorazione aziendale. Di questi circa 8.200 tonnellate sono stati donati da 5,5 milioni di italiani durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, che si svolge l’ultimo sabato di novembre dal 1997 e che nell’edizione di quest’anno coinvolgerà 6.000 punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata. Gli alimenti recuperati sono distribuiti gratuitamente alle oltre 8.000 strutture caritative convenzionate con le Organizzazioni Banco Alimentare territoriali consentendo loro di fornire aiuto alimentare a circa 2.100.000 persone bisognose in Italia. L’attività della Rete Banco Alimentare è possibile anche grazie al lavoro quotidiano di 1.900 volontari.

Coca-Cola in Italia

Operiamo in Italia dal 1927, oggi contiamo 6 stabilimenti e oltre 2.000 dipendenti. Il nostro portfolio comprende 40 prodotti, dalle bevande gassate ai tè, dalle acque alle bevande vegetali e il 60% dei prodotti dell'azienda è a ridotto, basso o nullo contenuto calorico. Per maggiori informazioni su Coca-Cola in Italia, visitate www.coca-colaitalia.it e seguiteci su Twitter @CocaColaIt.