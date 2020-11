Sala dice no alla rigenerazione urbana delle periferie milanesi

Che Sala fosse poco attento alle periferie e molto alla edilizia di lusso, lo sapevamo, e la conferma è arrivata Venerdì.

Due giorni fa il Comune ha deliberato di non applicare la legge Regionale sulla rigenerazione urbana. La facoltà che la legge assegnava ai comuni di graduare come e dove applicare gli incentivi pro rigenerazione è stata utilizzata dal Comune per non applicare del tutto la legge.

Quindi Milano non userà incentivi né volumetrici né fiscali (-20% contributi di costruzione) per riqualificare gli almeno 300 immobili abbandonati e degradati nei vari quartieri di edilizia residenziale pubblica.

Perché Sala e Maran, Assessore all’Urbanistica, hanno voluto escludere Milano e le sue periferie dalla rigenerazione urbana ?

Primo, per la preconcetta ostilità della Giunta di sinistra a tutto ciò che viene deciso dalla Regione Lombardia, perché amministrata dal Centrodestra. Secondo Maran una regione di 10 milioni di abitanti non doveva approvare questa legge urbanistica perché Milano aveva appena approvato il suo PGT.

Secondo, per il solito pregiudizio della sinistra contro le agevolazioni volumetriche e fiscali agli investimenti privati. Nel 2020 la sinistra milanese non ha ancora capito che per convincere un proprietario fondiario e una impresa di costruzioni a intraprendere il rinnovo di un edificio ci vuole la molla del profitto, devono fare i conti e capire che ci sarà un margine. Nessuno rischia soldi e lavoro per realizzare i piani del Comune.

Intendiamoci, questa rigidità va a intermittenza: i premi volumetrici sono autorizzati dalla Giunta per alcuni grattacieli o per il nuovo stadio ma non vanno bene per lo Stadera, il Corvetto o il Giambellino.

Quindi la riqualificazione di quartieri di case popolari non si farà per ragioni politiche e ideologiche. Le critiche scomodate dalla sinistra , poco verde e rischio speculazioni, ci lasceranno la realtà attuale di molte periferie: casermoni senza manutenzione, degrado, ruderi con abitanti abusivi e aree mai bonificate. Come sempre per volere il paradiso sulla terra la sinistra ci obbliga a vivere nell’inferno.