C’è il coprifuoco ma gli extracomunitari occupano in via Siusi

A Milano è vigente il coprifuoco ma si applica solo alle persone per bene.

Due sere fa un gruppo di extracomunitari ribattezzato “Ci Siamo” ha occupato una palazzina in Via Siusi, zona Piazza Udine. Si tratta di vecchie conoscenze delle occupazioni abusive: prima occuparono stabili comunali in Via Esterle e poi in Via Palmanova.

Hanno importanti amicizie nella Giunta e quindi vengono sempre trattati con riguardo.

Le ragioni espresse nel volantino per giustificare questa ennesima effrazione sono veramente un insulto ai cittadini che rispettano le leggi e che lavorano per ottenere un reddito.

In sostanza dicono di avere diritto alla casa, al lavoro e alla cittadinanza, in quanto extracomunitari.

Speriamo che le autorità ripristinano la legge e il diritto alla proprietà privata al più presto. Queste occupazioni durante il coprifuoco sono una offesa ai tanti sacrifici che fanno i cittadini che chiudono le loro attività lavorative e che rispettano scrupolosamente le prescrizioni.