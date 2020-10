Sala invita all’unità. Però ascolti le proposte di buon senso

In una città dove iniziano a verificarsi incidenti e tumulti, il Sindaco Sala ha lanciato un appello all’unione in Consiglio comunale.

Può darsi che avverta anche lui la gravità del momento ma fino ad oggi non ha mai voluto condividere le decisioni né ascoltare le opposizioni: dalle ciclabili ad Area B, dalle tasse da tagliare ai Vigili in strada anziché metterli in ferie, l’elenco sarebbe lungo.

Fino ad oggi lui è il PD hanno speso la maggior parte del loro tempo a polemizzare con la Regione, ed è sgradevole che dopo aver sottoscritto accordi con Fontana lui abbia cambiato idea sulla didattica a distanza.

Comunque ieri abbiamo avanzato tante proposte nell’interesse di Milano.

È inutile dire che il Trasporto pubblico è oggi al 40% della portata: è la media di tutte le corse di treni e bus. Ci sono orari di punta e luoghi dove si verificano assembramenti (gli interscambi). Il Sindaco convochi un tavolo per scaglionare gli orari di avvio delle scuole.

Cosi come è ingiusto penalizzare migliaia di esercizi pubblici che hanno fatto investimenti per mettersi a norma perché le istituzioni, Comune in testa, non sono stati in grado di mettere ordine e legalità nelle piazze e nelle strade della Movida.

Ora il Comune può aiutare il commercio riducendo le tasse comunali (Tari e Tassa sulle insegne), e abbattendo per quest’anno gli affitti demaniali.

Sulla mobilità occorre sospendere dopo Area B pure Area C, alleggerendo cosi il trasporto pubblico e aiutando il commercio del centro, il più colpito.

Infine si attivino voucher per i Taxi gratis agli over 65, evitando rischi di contagio agli anziani e dando sostegno ai taxisti rimasti senza clienti. E si diano gli strumenti ai lavoratori comunali per lavorare a distanza, se no i tempi di risposta del Comune si fermeranno ancora.

Ben venga dunque la collaborazione in momenti difficili, che però non significa venire solo informati di ciò che Sala e i suoi hanno deciso.