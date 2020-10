GRANELLI, non è il momento di ripensare ad un piano “mobilità”?

E allora? E adesso? Granelli fotografa la situazione dei mezzi pubblici “Negli ultimi giorni della scorsa settimana eravamo al 41% dei passeggeri, 600mila persone al giorno rispetto a 1,4 milioni dello scorso anno. Dieci giorni fa eravamo al 55%, i cittadini stanno diminuendo, in virtù delle misure regionali che hanno ridotto alcune attività e poi perché la gente, appena può, cerca di stare di più a casa, di lavorare a distanza; le scuole e le università stanno facendo didattica a distanza, abbiamo meno domanda di trasporti”.

Conte e il suo DPCM sono estranei? La polemica sottesa con la Regione non regge. Una lacrima per la riduzione degli incassi previsti? Ma no, caro Granelli, i mancanti passeggeri non sono in bicicletta o in monopattino? L’ironia lo so è forse di cattivo gusto in questo periodo, ma è doveroso evidenziare che la sua rivoluzione nella mobilità non serviva e non serve. Non ho visto scolaresche intenzionate ad usare la bici con genitore al seguito e neppure schiere di lavoratori che abbiano scelto le bici per spostarsi. Ma ho letto di commercianti arrabbiati lungo le ciclabili più note e di incidenti a gògò. Il problema degli assembramenti sui mezzi pubblici era esplosivo, la necessità di altri bus per recarsi a scuola è notoria. Ma arriverà fino novembre e forse l’effetto dell’emergenza sarà diluito, ma la preoccupazione per finire i famosi 35 Km di piste ciclabili sta nei suoi pensieri, a prescindere…Dichiarava il 14 settembre “Sulla ciclabilità oggi abbiamo delle modifiche del codice già attuate come la casa avanzata e la corsia ciclabile e altre approvate solo settimana scorsa come la strada ciclabile, il doppio senso ciclabile nelle strade a senso unico e la zona scolastica che si possono fare anche nel breve periodo tramite delle risorse che arriveranno da un decreto che deve andare in pubblicazione. Abbiamo già iniziato a discutere su connessioni ciclabili con Segrate, San Donato, Settimo e Rozzano, la regia con città metropolitana è fondamentale”. Non è il momento di pensare a un potenziamento dei mezzi pubblici e ripensare con realismo ad una mobilità accessibile a tutti a prescindere…La pandemia passerà.