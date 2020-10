Degrado Benedetto Marcello, situazione insostenibile !!!

Ancora una volta il Municipio 3 lamenta sporcizia e degrado nelle sue vie. Se ne fa portavoce il consigliere Marco Cagnolati che scrive a Palazzo Marino perché finalmente intervenga a sanare la situazione veramente insopportabile di via Benedeto Marcello

“Segnalo purtroppo la continua presenza di sporcizia, bivacchi e venditori abusivi in via Benedetto Marcello.

Dalle ultime segnalazioni purtroppo la situazione non è migliorata. Spaccio, parcheggiatori e venditori abusivi, risse continuano ad imperversare.

Si richiede nuovamente un presidio fisso per un periodo di almeno 6 mesi per riportare la situazione alla normalità ed impedire il ripetersi di quanto segnalato.

La situazione è ancora più grave durante il mercato dove, (v. foto), venditori abusivi nonostante la presenza di pattuglie della Polizia Locale per il controllo del mercato vendono abusivamente merce come se nulla fosse, in totale violazione anche delle norme legate all’Emergenza Covid oltre che a tutte quelle legali che non consentirebbero di espletare questo tipo di attività.

Inoltre sembra che la zona da giorni non venga pulita, i cestini sono pieni fino all’orlo e la spazzatura è disseminata per tutta l’area.

Chiedo quindi un intervento al fine dell’EVITARE IL RIPETERSI DI FENOMENI DI QUESTO TIPO e documentati dalle foto, basterebbero pattugliamenti e presidi fissi – che chiedo vengano istituiti – non capisco veramente quale sia il problema in tal senso.

Sembra normale una situazione di questo tipo??? La soglia di sopportazione dei residenti dell’area è ormai colma e giunta al limite.

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano