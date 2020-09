Centri sociali. De Chirico (FI): Prefetto non autorizzi manifestazione di sabato

Le sigle antagoniste operanti a Milano fanno sapere che sabato manifesteranno. Auspico che il Prefetto non autorizzi la manifestazione a causa dell’emergenza covid perché, come ampiamente dimostrato nel recente passato (concerto al Parco Sempione per Abba e occupazione dell’asilo di via Verro), la “migliore gioventù” della sinistra più becera non è in grado nemmeno di autotutelarsi con distanziamento e mascherine.

Il tavolo settimanale per la sicurezza in programma oggi sia l’opportunità per stilare una roadmap degli sgomberi delle proprietà pubbliche occupate. L’amministrazione comunale, per mano degli uffici dell’assessore Maran, acceleri sull’invito alle proprietà private di predisporre i piani di recupero degli stabili dismessi e abbandonati di tutta Milano. Da anni è calato il silenzio sulla vicenda del Leonkavallo: che cosa sta combinando il sindaco nelle segrete stanze di Palazzo Marino?

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale

Forza Italia Milano