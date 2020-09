Scuola, blitz studenti in ex sede BNL Piazzale Accursio: recuperare edifici abbandonati

Blitz del coordinamento dei collettivi studenteschi che hanno occupato oggi gli spazi della ex sede della Banca Nazionale del Lavoro in piazzale Accursio. “Milano – affermano gli studenti – è piena di spazi vuoti, pubblici e privati. Palazzinari speculano e fanno affari sullo sfitto e la rendita immobiliare, mentre per la scuola non c’è mai posto e tempo. Il 14 settembre è passato, e le istituzioni non sono state in grado di assicurare il diritto alla scuola in presenza per tutte e tutti, inventandosi improbabili rotazioni e scaglionamenti che sacrificano la continuità della didattica, la socialità e la qualità della vita di studenti insegnanti e genitori. Dicono di non avere abbastanza aule per assicurare il distanziamento fisico, ma Milano è piena di edifici abbandonati. Quelli pubblici potrebbero essere risanati per ospitare le classi e quelli privati requisiti e restituiti alla collettività. La scuola è il futuro”.

