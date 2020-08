Non vuoi mettere la mascherina? Ci sono zone franche: Moschee, centri sociali, campi rom

Non vuoi mettere la mascherina, le regole del distanziamento ti fanno sbuffare, hai voglia di fare un rave party senza pensieri? E’ facile a Milano. Ci sono zone franche completamente ignorate dove la trasgressione alle regole è un dovere di socialità. Ed è indiscusso che rinunciare ad abitudini di relazione è inconcepibile, visto che nell’immaginario di Sala sei immune dal contagio e quindi puoi esprimerti come vuoi. Per dire che se ti infili in un centro sociale, puoi ridere e ballare quanto vuoi, mangiare e sbevazzare quanto vuoi, in un locale occupato di proprietà del comune dove ti doneranno parte della loro Kultura presso un apposito sportello per informazioni sull’aborto. Nessuna mascherina, naturalmente: deformano l’espressione del volto, sono ridicole. Ma se sei curiosa sul come la religione musulmana ha recepito le norme, considerate le restrizioni nelle chiese cattoliche, vai un venerdì a Lampugnano, entra nel tendone moschea e, come denuncia la “Nuova Bussola quotidiana”, troverai un assembramento difficile da spiegare. Le mascherine? Per lo più ignorate. Ma puoi anche avvicinarti a un campo rom, attirata dalla musica e da un profumino di griglia…Con la felicità nel corpo, senza badare a distanze o mascherine esprimono il loro menefreghismo. A Lambrate spesso realizzano rave party, quasi uno sfogatoio collettivo di opposizione alle regole. E ancora, quando sarai abbronzata, partecipa con naturalezza agli incontri-bivacchi frequenti in molte parti di Milano e anche in quel contesto diventi intoccabile. A Milano basta mimetizzarsi un po’, ma evita la movida, le discoteche che ormai sono chiuse o i ristoranti ecc. perché i contagiati che possono trasmettere il virus sono tutti lì e, secondo Conte e Sala, occorre fare attenzione. Siamo in emergenza, bellezza. Soprattutto dalle 18 all’una.

