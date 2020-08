Granelli è felice: a Milano 6mila monopattini, 7600 noleggi giorno

I numeri servono spesso a dare l’entità di un fenomeno. In questo caso l’ansa spiega “A Milano diventano 6 mila i monopattini a noleggio in circolazione con l’ultima autorizzazione da parte del Comune alla società Lime Technology. L’autorizzazione, come spiega una nota, è arrivata a valle della rinuncia della società Ride Hive Operations, per la quale è stata dichiarata la decadenza a fine luglio, che ha reso dunque possibile la posa di 750 nuovi monopattini elettrici, e del ritiro del ricorso che Lime aveva presentato per essere rimasta esclusa da uno degli avvisi pubblici aperti dall’amministrazione. Negli scorsi giorni è inoltre arrivata comunicazione di rinuncia da parte di GoVolt, che aveva ottenuto l’autorizzazione per 500 mezzi in condivisione: con la presa d’atto di questa comunicazione il numero si assesterà quindi a 6mila mezzi. Anche conoscere le vicende pratiche con cui si arriva a questa invasione, può servire per definire l’ossessiva ideologia di un’amministrazione a senso unico. Ma le parole di Granelli sono di per sé uno sfoggio non voluto di ironia “Sono lieto che oggi (ieri ndr) si sia fatto un altro significativo passo avanti per garantire un servizio sempre più capillare di monopattini in sharing a Milano chiudendo anche un contenzioso giuridico”. Crescono a Milano i noleggi di questi mezzi: ad oggi sono il 400% in più rispetto a quelli di febbraio 2020, circa 7.600 noleggi al giorno, per 1,4 chilometri medi a noleggio e 10 minuti medi di utilizzo. “Per garantire una mobilità sicura a chi sceglie mezzi di mobilità dolce – ha aggiunto Granelli – stiamo realizzando molti nuovi chilometri di percorsi protetti e itinerari per biciclette e monopattini”. Dal Comune arrivano poi ai cittadini due appelli in vista della ripartenza a settembre. “Il primo di utilizzare il meno possibile l’auto privata e il più possibile i mezzi pubblici e le due ruote, di proprietà o in condivisione; il secondo di rispettare tutti e sempre il Codice della Strada, qualsiasi sia il mezzo che si sia scelto”, ha concluso Granelli. I milanesi sono avvisati.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845