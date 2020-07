Dopo lo stupro in Martesana, Marzio Nava (F.I) esplode “La misura è colma”

Lo stupro, la violazione profonda che la violenza sessuale comporta è difficilmente spiegabile. A Milano succede con una frequenza che sembra un fatto di cronaca da elencare e commentare con freddezza notarile. A Milano ha operato uno stupratore seriale “Il modus operandi era studiato, dettagliato. Era drammaticamente e tragicamente sempre lo stesso: dall’appuntamento alle minacce fino alla violenza, che investigatori e inquirenti definiscono “crudele”. Perché crudeli erano le azioni di Davide Corona, un pregiudicato di 30 anni di origini sarde e domiciliato nel lodigiano, che giovedì mattina è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusato di violenze sessuali e rapine commesse tra maggio e novembre 2019 tra Lodi, Milano e Cremona” (Milanotoday)

E poi l’autore dello stupro in una cascina, vittima l’anziana proprietaria e ancora la ragazza violentata brutalmente al Monte Stella. Ma gli episodi sono numerosi. Marzio Nava (F.I) assessore del Municipio 2 dopo l’ennesimo recente stupro in Martesana scrive “Non so se francamente si possa continuare così e non solo al Parco Martesana (ma anche in molte altre vie e piazze milanesi) che vive da anni senza controlli seri e puntuali soprattutto i fine settimana. Ci sono persone che non dormono per musica e molestie notturne. Continua lo spaccio….L’irregolarità è diffusa e se alla polizia locale chiedi di intervenire la risposta è sempre la stessa, “ci sono poche pattuglie appena si liberano la invio”, e non si vede mai nessuno….

Sindaco, assessore alla sicurezza, Prefetto e Questore pensate veramente che si possa proseguire in questo modo? Ricordo molto bene l’assemblea che facemmo l’anno scorso con l’assessore alla sicurezza e vicesindaco Scavuzzo, dopo un anno è cambiato qualcosa?

La misura è colma!!!!” Già è insopportabile la carenza della sicurezza