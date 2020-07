Sala rincorre TV e Giornali: De Pasquale (FI): “Assenteista, torni a consigli ‘in presenza’”

E’ difficile e faticosa la vita da vip internazionale e non tutti possono capire. Occorre avere una predisposizione naturale, possedere un inglese fluente, un sarto adeguato, scioltezza nel ripetere le stesse cose con tonalità modulate, presenza scenica, sicurezza fino al narcisismo. Sala si è messo al centro di un tempo in divenire, con la convinzione di avere idee inconfutabili, di piegare Giunta e mondo intero ai suoi progetti di uomo di mondo. E per chiarire, ha trovato giusto e doveroso essere intervistato anche due volte al giorno da TV, radio, giornali. Ma il tempo passa, non lo rincorre e vai di qui, rispetta l’impegno di là, rimane solo il tempo per una cena a Brera. Dimenticavo: dopo aver ammesso di parlare troppo, ha riabbracciato i social con la consueta aria da primo della classe. I contenuti del suo dire sono molto discutibili, ma l’esposizione mediatica che si è imposto così ripetitiva e opportunista, forse non è produttiva come pensa. “In 3 mesi e mezzo di sedute on line abbiamo fatto 21 Consigli Comunali ma approvato una sola delibera importante: quella per annullare il Cosap e allargare i tavolini all’aperto. Per il resto discutiamo di mozioni surreali e vengono proposte solo approvazioni di debiti fuori Bilancio. In questa terribile emergenza economica nulla è stato deciso a favore di categorie produttive e cittadini. La modalità on line è perfetta per nascondere l’assenteismo del Sindaco (2 presenze ‘veloci’ su 21 sedute) e il nulla prodotto dalla Giunta. Chiediamo di tornare in Aula come hanno fatto il Parlamento, la Regione, Roma, Napoli, Genova e Bologna, Como e Lodi e vari municipi o almeno in modalità mista come Varese”. Così ha evidenziato il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale. Osservazione spontanea: non chiedete a Sala di essere realista perché nella bolla dove vive, la realtà è lontana.

.