A spasso per la città alla scoperta delle bellezze nascoste: la casa degli Omenoni

In questi giorni Milano continua ad essere a misura d’uomo, quindi si può approfittare di questa insolita calma per passeggiare senza mascherina, alla scoperta della nostra bellissima città che nasconde monumenti ed edifici sconosciuti ai più.

Uno di questi è la Casa degli Omenoni (dal dialetto milanese ‘grandi uomini’) così chiamata per la facciata in cui ‘dimorano’ otto telamoni (versione maschile delle Cariatidi) che raffigurano altrettanti barbari sconfitti. Ubicata al civico numero 3 di una omonima piccola via che congiunge piazza Belgioioso a via Case Rotte (nei pressi della Scala), nella contrada anticamente detta del Morone. Edificata nel Cinquecento, nel 1565 ne divenne proprietario l’aretino Leone Leoni cesellatore e scultore, dalla vita singolare e avventurosa, che lavorò nelle più importanti corti europeee: a Venezia come orefice e medaglista, a Roma presso la zecca di papa Paolo III Farnese dove divenne amico di Michelangelo; a MIlano dal 1542 dove incise le monete della zecca fino a tarda età. L’incarico più prestigioso lo ebbe dall’imperatore Carlo V che lo chiamò a Bruxelles incaricandolo di celebrare la sua vittoria sui protestanti a Muhlberg: Leoni eseguì una statua in bronzo a grandezza naturale che mostra l’imperatote che incatena il Furore (oggi al Museo del Prado). Carlo V d’Asburgo ne rimase così affascinato tanto da regalare all’artista un titolo nobiliare e questo palazzo del centro di Milano che Leoni scelse come abitazione sua e del figlio, restaurandolo e arricchendo la facciata con otto telamoni in pietra. Padre e figlio, mercanti d’arte e celebri collezionisti, realizzarono un’eclettica collezione d’arte con opere di Tiziano, Correggio, calchi in gesso di statue classiche, e addirittura un complesso di disegni di Leonardo, costituenti l’attuale Codice Atlantico, conservato alla pInateca Ambrosiana.