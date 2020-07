Considerazioni tra realtà e ideologia di Sala

Per Sala il dado è tratto per una sfida al futuro. Se ne andava un mattino a curiosare di nascosto i dormitori stradali dei clochard per vedere da vicino questa fascia sociale che non produce, non fa scioperi, non manifesta in piazza Scala, quando sentì una puzza indegna per Milano, con rifiuti qua e là in decomposizione. “Ma che strano. Sarà la pandemia” I topi saltellavano felici nel loro habitat e Sala si ritrasse all’improvviso “Non vorrei mi sporcassero i pantaloni”. Eppure pensava “abbiamo creato una Task Force di Sindaci per prendere le decisioni più appropriate durante l’emergenza pandemica e per elaborare un percorso verso una nuova normalità, a beneficio di tutte le città del mondo. Crediamo fortemente che il futuro delle nostre città necessiti di una forte visione collettiva per costruire una ripresa più verde e più giusta. Per questo oggi insieme ai miei colleghi abbiamo presentato “l’Agenda dei sindaci C40 per una ripresa verde e giusta”, un piano composto da azioni concrete per la creazione di posti di lavoro, per tutelare i lavoratori essenziali, per garantire maggiore equità e resilienza e per la salute e il benessere di tutti i nostri cittadini”. Un libro stampato, si direbbe, parole scritte così bene da essere stampate sul suo Facebook. All’angolo nota una gattara con una trentina di gatti affamati, chiama la polizia: non hanno la mascherina e la gattara fa un mestiere abusivo “Il fatto è che da quando i negozi e le trattorie sono chiuse, è difficile trovare cibo per questi animali” Spiega la donna. Gli agenti aspettano che Sala nauseato se ne vada e poi si allontanano. Le biciclette e i monopattini sfrecciano per ogni dove e Sala gode un mondo “Cittadini modello” da cui prendere esempio e mettere sul tavolo nella prossima riunione dei sindaci. I marciapiedi sono talmente stretti che deve percorrerli di sghimbescio, le zanzare non gli lasciano tregua: sono le vere regine della città. Ma che importa, quest’anno con tutti i bonus elargiti, soldi per una derattizzazione seria, non ci sono. Scrive ancora “Costruire una nuova normalità è una sfida enorme dalla quale non possiamo prescindere.Ed è proprio questo lo spirito che ci ha guidato” Questa nuova normalità comprenderà anche il rifacimento delle strade, la messa a norma delle scuole, l’edilizia pubblica?

.