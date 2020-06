Arresti in Atm: le nostre denunce sulle “frenate” erano fondate

Gli arresti di oggi in Atm dimostrano come le denunce di FI sulle frenate e sui disservizi patiti dai passeggeri fossero fondate. Le nostre denunce avevano una origine chiara: il sistema di segnalazione non dialogava col sistema di frenatura automatica dei treni. Le segnalazioni e le audizioni promosse da Forza Italia non erano speculazioni politiche, ma l’elementare considerazione che non si possono investire centinaia di milioni e avere metropolitane che non funzionano. Né è normale che Atm non risolva il problema per un anno e non chieda i danni.

Ai moralisti e ai giustizialisti di sinistra in servizio permanente va ricordato che non è il colore della Giunta a tenere lontana la corruzione. E che le elefantiache procedure anticorruzione del Comune di Milano si sono rivelate ancora una volta inutili e spuntate

Servono controlli, una Giunta che controlli veramente le aziende partecipate e le assecondi sempre, servono reali poteri ispettivi alle minoranze. E poi più attenzione all’utenza e alla qualità del servizio, anche per isolare chi lucra sul trasporto pubblico.