La vigliaccata annunciata: imbrattano la statua di Montanelli

La statua di Montanelli è stata di nuovo imbrattata con della vernice rossa e scritte “razzista e stupratore”. È necessario mettere in sicurezza l’area con telecamere e controlli. Basta!!!

Non è la prima volta che la statua del giornalista ferito dai terroristi negli anni di piombo viene presa di mira: una finta bomba 4 anni fa, 2 anni fa l’attacco delle “Indecorose” con scritte e striscioni a coprirne l’intera sagoma, l’anno scorso la vernice rosa.

Va messa in sicurezza al più presto, così come pure tutte le altre opere d’arte che ci sono ai Giardini. Ci sono ben 4 telecamere intorno alla Casa dell’acqua da poco installata ai Giardini, ma intorno alle statue no: è così che ognuno può vandalizzare senza problemi, come infatti è già successo anche alla statua di Italia turrita nel 2016.

L’atto di oggi (Ieri ndr) era annunciato eppure hanno potuto agire indisturbati.



AGIAMO amici Giardino Pubblico Montanelli