Comune. De Chirico (FI): chiesta commissione antimafia per ascoltare Maran

In merito alla vicenda del sequesto per ‘ndrangheta dell’AVR, holding dei rifiuti capofila della Miami scarl a cui è stato assegnato l’appalto del verde del Comune di Milano, ieri ho raccolto le firme dei colleghi componenti della commissione presieduta da David Gentili per chiedere l’audizione dell’assessore Maran e capire meglio cos’è accaduto.

Non abbiamo né la bava alla bocca né vogliamo che la Procura entri in Palazzo Marino. Riteniamo semplicemente che sia importante capire le ripercussioni su un servizio, lo stralcio dell’erba e la manutenzione del verde, importante per chi passerà l’estate a Milano e cercherà un po’ di refrigerio nei parchi cittadini. Ricordo che molti municipi, in passato, avevano sollevato perplessità sulla qualità della gestione del verde e dei ritardi con cui, dopo diversi solleciti, veniva eseguito lo stralcio dell’erba.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale Forza Italia Milano