Prove tecniche, si fa per dire, del “solito abusivismo” in viale Puglie

Oggi, Domenica, come sempre ormai da quasi una decina d’anni in viale Puglie, piazzale Cuoco e nella vietta che separa i due mercati dell’usato, sono presenti decine di abusivi che con la loro merce di dubbia provenienza occupano suolo pubblico senza nessuna autorizzazione al commercio e imperterriti vendono di tutto. Non mancano nemmeno gli assembramenti. Decine di persone una accanto all’altra molte di loro senza mascherina. Durante il lockdown i cittadini che non hanno rispettato le regole sono stati multati (giustamente.. ). E adesso dove sono quelle divise che dovrebbero essere qui sul cavalcavia puglie a fare la stessa cosa? Ma ci voleva tanto a prevedere questo terzo mercato illecito?! Il sindaco Sala arriva sempre tardi. I Navigli non gli hanno insegnato nulla. Ci voleva tanto a prevedere che oggi si sarebbero formati gruppi di abusivi in questo lembo di strada? È dall’inizio di Giugno che sui social appaiono articoli di giornali più o meno disinformati che di volta in volta affermano che i mercati riaprono…Stessa regia già la scorsa domenica. Oggi i mercati stando a questi annunci dovevano essere aperti. E gli abusivi sono arrivati. Ma chi doveva esserci per evitare questo ennesimo scempio non c’è! Parlo di quelle divise, dei Vigili e delle altre Forze dell’Ordine che oggi sono i soli assenti. Chi li coordina non ha previsto questo pericoloso fenomeno: l’abusivismo va soppresso, ma quel che è più grave sono questi assembramenti… Si parla già di nuovi “focolai” epidemici in altre parti d’Italia. Vogliamo che anche a Milano e in Lombardia si ricominci tutto daccapo? Basta con la finta cecità di chi ci amministra. Basta fare finta che non succeda nulla di grave. Non aspettiamo che sia troppo tardi! Via questi abusivi se no torneranno!E basta a questi assembramenti che riaccenderanno il maledetto virus. Siamo stanchi di soprusi e degrado! E di pensare a nuove chiusure totali. Evitiamo che la gente si accenda sempre più, esasperandola. Questi possono essere focolai altrettanto pericolosi…

Rosa Pozzani (FI)

Consigliere Municipio4