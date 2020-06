I vantaggi di un’auto a km 0

Chi è alla ricerca di un’auto per sostituire quella ormai vecchia si trova spesso a leggere annunci di vetture a km zero. Si tratta di offerte molto particolari, che consentono di ottenere un’auto praticamente nuova, ma a prezzi fortemente scontati. Cerchiamo di capire cosa significa a chilometro zero e quanto differisce un’auto con questa dicitura rispetto alle classiche auto di seconda mano.

Cosa significa a chilometro zero

Un’auto a chilometro zero non ha mai circolato su strada, pur essendo già stata immatricolata. Solitamente nella zona del milanese, i concessionari che offrono auto km 0 Milano propongono vetture che hanno dovuto immatricolare essi stessi. Le motivazioni sono varie, solitamente correlate a contratti con i fornitori, gli importatori e le case produttrici. Sono quindi auto immatricolate dalla concessionaria, che le ha poi conservate al meglio all’interno del proprio parco macchine. Hanno un proprietario, di fatto, che però non le ha mai utilizzate. Dovendo effettuare il passaggio di proprietà si devono offrire come fossero auto usate, con un forte sconto. Visto però che sono auto completamente nuove, lo sconto si aggira solitamente intorno al 10-20%, a seconda del periodo intercorso dall’immatricolazione alla proposta di vendita e dalle richieste del mercato.

Perché scegliere un’auto a chilometro zero

Queste vetture sono perfette per chi desidera un’auto nuova ma vuole anche spendere il meno possibile. In molti casi i modelli disponibili sono tra quelli più richiesti, quindi è facile trovare l’auto preferita tra le proposte a chilometro zero. L’unica pecca, se così la vogliamo chiamare, sta nel fatto che l’auto è già presente dal concessionario, quindi è difficile poterla personalizzare, ad esempio scegliendo il colore o l’allestimento interno. Anche sotto questo punto di vista però la gran parte dei concessionari immatricolano modelli tra i più richiesti, anche per quanto riguarda il colore o l’allestimento interno.

Avere un’auto in pochi giorni

Purtroppo oggi chi deve acquistare rapidamente un’auto è costretto a scegliere tra i modelli giù disponibili in un autosalone. Questo può voler dire una scelta assai circoscritta: la maggior parte delle autovetture sono acquistate nel momento in cui le richiede il cliente. Comprare un’auto nuova significa quasi sempre dover attendere da un paio di mesi, fino a oltre 6-8 mesi, a seconda del modello, del colore, dell’allestimento, etc. Le auto a chilometro zero sono invece già pronte, da quando si sceglie e si paga la vettura al momento in cui la si può guidare passano solo alcuni giorni, il tempo per il passaggio di proprietà. Se si ha fretta e si deve avere subito a disposizione la nuova vettura, le proposte a chilometro zero sono ideali.

Trovare un’auto online

Oggi le auto a chilometro zero si possono trovare comodamente anche online. Sono infatti numerosi i siti che pubblicano regolarmente tutti i modelli disponibili. Si può scegliere velocemente da un catalogo online, nel quale si cercano le proposte che più si avvicinano a quella ideale. Solitamente ogni offerta è corredata da fotografie dell’auto, se usata, o comunque da una scheda informativa, che ne indica tutte le caratteristiche. Prima di perfezionare l’acquisto è di solito necessario recarsi dal concessionario che di fatto venderà l’auto. Ci sono però alcuni siti che consegnano le auto proposte direttamente presso il domicilio dell’acquirente.