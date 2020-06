Saldi estivi dal 1 agosto, data decisa per tutta Italia

Con il ritorno alla normalità, dopo l’apertura dei negozi nella Fase 2, è stato programmato anche l’inizio dei saldi estivi che in Lombardia prenderanno il via il primo agosto. La decisione della Conferenza delle Regioni ha visto il benestare del mondo del commercio e delle imprese. Autorizzate in Lombardia poi le vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti le svendite dell’estate. A stabilirlo una delibera approvata dalla Giunta regionale guidata da Attilio Fontana, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli. L’autorizzazione a sconti e promozione nel corso del mese di luglio è una novità di quest’anno che ha l’obiettivo di favorire le attività commerciali di vendita al dettaglio, rimaste chiuse a causa dell’emergenza coronavirus proprio nei mesi in cui avrebbero potuto vendere a prezzo pieno. Lo spiega la Regione Lombardia in una nota, sottolineando anche che la data dei saldi estivi sarà variata (dal primo sabato del mese di luglio al 1 agosto 2020) solo per l’anno 2020, in tutta Italia.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845