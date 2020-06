Piazza Duomo tricolore festeggia l’Italia, ma protesta contro il Governo Conte

Stamattina in Piazza Duomo ha manifestato un Centrodestra composto con mascherine, distanziamento, pieno di tricolori.

Sono intervenuti i coordinatori Regionali di Forza Italia Massimiliano Salini, Lega Paolo Grimoldi e FDI Daniela Santanché.

Dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime, tutti gli interventi hanno dimostrato che il centrodestra è determinato e unito nel contestare il Governo Conte. Un governo incapace di affrontare l’emergenza sanitaria e lentissimo nel disporre aiuti e misure per far ripartire l’economia e il suo motore italiano, la Lombardia.