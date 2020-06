Quartiere Vigentino, ragazzino in bicicletta travolto da un’auto: ricoverato con trauma cranico

A Milano nel quartiere Vigentino, periferia sud della città, un ragazzino di 12 anni è stato investito da un’automobile mentre pedalava sulla sua bicicletta. Il 12enne, che ha sbattuto contro il parabrezza del’auto, riportando un trauma cranico è stato trasportato all’ospedale Niguarda

L’incidente è avvenuto in via Carlo Bianconi intorno alle 11 di ieri, martedì 2 giugno. Il ragazzino si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un veicolo ed è finito contro il parabrezza infrangendolo. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità dell’automobilista.