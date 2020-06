Dal 3 giugno ripartono da Cadorna le corse del Malpensa Express

Sarà riattivato da Trenord il collegamento ogni 30 minuti con i Terminal dello scalo dove iniziano a riprendere i voli

Da domani, mercoledì 3 giugno, sarà riattivato da Trenord il Malpensa Express, il collegamento aeroportuale, con un treno ogni 30 minuti, dalla stazione di Milano Cadorna, oltre a quello già attivo su Milano Centrale: per lo scalo gestito da Sea. vi saranno 107 corse ogni giorno.

Ripartenza rientra nel potenziamento delle linee con maggior afflusso in modo da fornire il 100% dei posti del periodo pre-Covid. Si potrà occupare però solo la metà dei posti, questo per rispettare le disposizioni sul distanziamento. La segnaletica a bordo indicherà ai viaggiatori quali posti potranno essere occupati.

Per aiutare gli utenti nell’organizzazione del viaggio, nel rispetto dei vincoli di distanziamento,Trenord ha inserito sulla propria applicazione una funzione che comunica agli utenti, in tempo reale, il livello di riempimento dei treni in arrivo. In più, nell’ultimo aggiornamento disponibile su Apple Store e Google Play Store, l’app si è arricchita di una nuova opzione che permette, consultando l’orario on line, di programmare il proprio viaggio sulla base del riempimento stimato.

Un vademecum predisposto da Trenord è disponibile sul sito dell’azienda ferroviaria su www.trenord.it/it/viaggia-sicuro/home.aspx