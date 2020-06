Coronavirus, 50 i nuovi positivi in Lombardia, 8 a Milano città. Rapporto tamponi/contagi 1,4%

Sono 18 a Milano e provincia, di cui 8 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati nella giornata di ieri. I dati sono in diminuzione rispetto a domenica quando i nuovi contagi in tutta la provincia erano 32, di cui 13 in città. Il dato complessivo da inizio emergenza è di 23.094 positivi per l’area metropolitana e 9.796 per Milano città.

Il rapporto tra i nuovi casi positivi al coronavirus e i tamponi processati in Lombardia, è sceso ieri all’1,4%, domenica era 1,7%. I contagiati di coronavirus in Lombardia sono arrivati a 20.861. I nuovi casi positivi ieri sono stati 50 su 3.572 tamponi analizzati. I decessi ieri sono stati 19, in tutto 16.131 da inizio pandemia e in diminuzione rispetto ai 33 comunicati domenica. I nuovi guariti/dimessi ieri sono stati 156 e 167 invece le persone ricoverate in terapia intensiva (tre in meno rispetto a domenica), 3.085 i pazienti in terapia non intensiva (-46). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 89.018 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 757.446 tamponi.

– “Non ci sono ‘magheggi’ nei dati, c’è un sistema nazionale che è stato definito con decreto del ministro della Salute e porta tutte le Regioni a inviare dati molto specifici approfonditi e puntuali”: lo ha affermato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera a Mattino Cinque, tornando sulla questione dei dati su contagi forniti dalla Lombardia. “Se l’Iss evidenzia la correttezza delle Regioni e anche di Regione Lombardia vuol dire che ha fatto degli approfondimenti”, ha detto ancora Gallera e “i nostri dati sono stati i più chiari e lineari sin dal primo giorno”. L’assessore ha inoltre sottolineato che “oggi il tracciamento e i tamponi vengono fatti in maniera tempestiva e approfondita”.