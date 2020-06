Boccalini, Taxiblu: “I taxi come parte del nuovo sistema di mobilità integrata”

“In queste settimane post lockdown stiamo imparando tutti quanto la mobilità cittadina, almeno qui a Milano, stia cambiando rispetto al recente passato e a come evidentemente bisogna reinventare, non stravolgere, il modo di muoversi in città” afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. “Il Taxi, ma lo dico da sempre, non solo da oggi può essere un anello chiave per gli spostamenti tra stazioni e aeroporti o anche banalmente dall’immediata periferia agli snodi cruciali della città, dove eventualmente prendere altri mezzi pubblici o veicoli in sharing. Una mobilità integrata – prosegue Boccalini -che oggi più che mai ha bisogno di tante alternative. Nei prossimi giorni speriamo si possa agevolare la corsa in Taxi per i cittadini milanesi più bisognosi con voucher sconto e confidiamo nell’apertura tra regioni per ritrovare un po’ di clientela. Noi siamo pronti, organizzati e ogni operatore e ogni veicolo rispetta le più stringenti normative per offrire un viaggio in sicurezza”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845