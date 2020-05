Coronavirus, De Chirico (FI): il Comune trovi spazi per ambulanti non alimentari

Accolgo con favore la riapertura di un terzo dei mercati scoperti a partire da giovedì prossimo. Il mercato è un luogo di socialità in cui, soprattutto gli anziani, i milanesi amano andare. Spicca però la mancanza assoluta di una comunicazione puntuale, anche da parte delle associazioni di categoria, su quando potranno aggiungersi gli ambulanti che vendono generi non alimentari. – ha commentato in una nota Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia. -Queste attività commerciali sono in forte difficoltà perché da due mesi non emettono uno scontrino e fanno fatica a reinventarsi. Qualcuno dice a bassa voce che la data buona potrebbe essere forse il 18 maggio, ma in attesa di quella data il Comune dovrebbe pensare a qualcosa di nuovo. Propongo di sperimentare nuovi luoghi dove sistemare le bancarelle. Penso al piazzale dello Sport, a piazza Gino Valle, a piazze aperte e con grandi disponibilità di parcheggio. Penso anche a delle vie ‘ad anello’ che possono dislocare banchi in maniera sicura senza arrecare problemi alla circolazione come viale dei Pioppi. Come dice il nostro sindaco, ci vuole fantasia!”

