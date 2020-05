Arte e solidarietà: parte il progetto Poster Quotidiano in favore di Fondazione ARCA

“Poster Quotidiano” è un’azione che vuole coniugare arte e solidarietà perseguendo il duplice intento di sostenere la quotidianità di chi oggi si trova a fronteggiare condizioni difficili e, allo stesso tempo, di sottolineare l’importanza che la cultura può avere nell’affrontare e dare forma alla narrazione di uno scenario drammatico e senza paragone da almeno due generazioni. E’ un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione di Casa Testori e Collezione Giuseppe Iannaccone che vede coinvolti ventisei artisti nella realizzazione di opere in formato poster a sostegno di Fondazione Progetto Arca Onlus. I poster, firmati e numerati 1/20, verranno messi in vendita con un contributo minimo di 100 euro e il ricavo sarà direttamente versato a Fondazione Progetto Arca Onlus, che a Milano, Roma e Napoli fornisce assistenza ai senza tetto con le sue unità di strada e ha recentemente avviato un programma, d’intesa con i Comuni, per garantire sostegno alle tante famiglie in difficoltà.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845